Bukti rat za Janisa Adetokumba! Trese se NBA – sprema se trejd koji menja sve, pregovori u završnoj fazi!

Kurir pre 8 minuta
Bukti rat za Janisa Adetokumba! Trese se NBA – sprema se trejd koji menja sve, pregovori u završnoj fazi!

Odmah nakon što su Njujork Niksi osvojili titulu, NBA liga je dobila zeleno svetlo za početak ludila na tržištu i potencijalne velike trejdove, a sve oči odmah su usmerene ka jednom imenu - Janis Adetokumbo.

Kako prenose američki mediji, krenule su ozbiljne priče o mogućem odlasku grčkog superstara iz Milvoki Baksa, a u igri su već dve velike franšize - Boston Seltiksi i Majami Hit. Prema informacijama koje kruže ligom, Boston je već poslao konkretnu ponudu za Janisa, ali Majami se i dalje smatra glavnim favoritom da dovede jednog od najboljih igrača sveta. Situaciju je dodatno podgrejao poznati NBA insajder Brajan Vindhorst, koji tvrdi da su pregovori ušli u novu fazu
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