Bunker zmajeva razbijen u Los Anđelesu: Rezervisti doneli ubedljivu pobedu Švajcarskoj, Bosna i Hercegovina priterana uza zid

Kurir pre 17 minuta
Bunker zmajeva razbijen u Los Anđelesu: Rezervisti doneli ubedljivu pobedu Švajcarskoj, Bosna i Hercegovina priterana uza zid

Od najnovijeg Hronološki Memić postiže počasni gol za BiH nakon kornera.

Potpuni debakl Zmajeva. Ponovo Manzanbi. Švajcarska brzo koristi igrača više. Vargas stavlja tačku na ovaj meč. Još jedan igrač koji je ušao sa klupe. Muharemović kao poslednji igrač odbrane dobija crveni karton zbog starta nad Embolom. Bilo mu je potrebno svega tri minuta da uradi ono što njegovi saigrači nisu mogli. Rezervista donosi Švajcarcima zlata vredan pogodak. Selektor Švajcarske napravio je trostruku izmenu. Švajcarima nerešen rezultat baš i ne odgovara
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