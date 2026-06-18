Čačak otvorio gradske bazene: Počela sezona kupanja, posetioce očekuju osveženje i dodatni sadržaji tokom leta

Iako leto još kalendarski nije počelo, za Čačane je već stigao spas od vrelina u junu.

Nova kupališna sezona na gradskim bazenima zvanično je počela, a sve je spremno za prve posetioce i predstojeće letnje dane. Obavljene su sve neophodne pripreme kako bi bazeni spremno dočekali kupače, a tokom sezone biće obezbeđene i spasilačka, redarska i medicinska služba, kako bi boravak posetilaca bio bezbedan i prijatan. - Očekujemo uspešnu sezonu i veliki broj posetilaca. Urađeno je sve što je bilo potrebno kako bi gradski bazeni bili spremni za početak rada.