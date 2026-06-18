Domaćin je apsolutni favorit! Isplivale kvote za meč Kanada - Katar: Kladionice su jasne - Kanađani su blizu pobede!

Fudbaleri Kanade i Katara u noći između četvrtka i petka (00.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.

Oba tima su u prvoj rundi remizirala - Kanada sa Bosnom (1:1), a Katar sa Švajcarskom (1:1), te sada traže prvu pobedu. Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Kanađanima. Kvota na Kanadu iznosi 1,30, na nerešen ishod je 5,80, a na pobedu Katara 12. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...