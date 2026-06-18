Kolumbija preživela debitanta! Ludnica na startu Grupe k: Uzbekistan pokazao zube - favorit upisao tri boda u dramatičnom meču!

Kurir pre 15 minuta
Kolumbija preživela debitanta! Ludnica na startu Grupe k: Uzbekistan pokazao zube - favorit upisao tri boda u dramatičnom meču!…

Kolumbija je upisala važnu pobedu 3:1 protiv hrabrog Uzbekistana, ali daleko teže nego što se očekivalo, pošto je debitant na Mundijalu odigrao hrabro, pokazao zube i ozbiljno namučio favorita.

Iako su fudbaleri Kolumbije ušli u meč kao veliki favoriti, Uzbekistan je bez straha izašao na teren i u više navrata pokazao da može da se nosi sa jačim rivalom, praveći probleme i držeći rezultatski priključak. Na kraju je, ipak, presudila klasa i iskustvo Kolumbije, koja je u ključnim momentima uspela da prelomi meč i sačuva prednost do kraja, dok je borbeni Uzbekistan ostao bez nagrade za hrabru igru. Kolumbija je povela u 41. minutu preko Danijela Munjoza,
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