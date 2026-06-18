Krstarenje ravnicom počinje! Regata "Vode Vojvodine" vodi kroz najlepše kanale i reke pokrajine

Šesnaesta po redu Međunarodna regata "Vode Vojvodine“ startovaće 24. juna sa Prevodnice "Novi Sad“, a tokom devet dana plovidbe učesnici će krstariti vojvođanskim kanalima i rekama, promovišući nautički turizam i plovne potencijale pokrajine.

Ovogodišnja regata odvijaće se kružnom rutom koja vodi preko Savinog Sela, Srpskog Miletića, Sombora, Bezdana, Apatina i Bačke Palanke, da bi se 2. jula ponovo vratila u Novi Sad, gde je predviđen završetak manifestacije. Organizator, Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine", i ove godine u saradnji sa lokalnim samoupravama priprema bogat kulturno-zabavni program u mestima kroz koja regata prolazi. Tradicionalno će biti obeležen i Međunarodni dan Dunava, što