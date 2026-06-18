"Neću putovati u Moskvu kod Putina": Evo gde Zelenski želi da se sastane sa ruskim predsednikom

Kurir pre 1 sat
"Neću putovati u Moskvu kod Putina": Evo gde Zelenski želi da se sastane sa ruskim predsednikom

Predsednik Rusije Volodimir Zelenski je 17. juna, posle završetka samita G7, održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, dok Kijev intenzivira napore da obezbedi direktne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Poziv je usledio usred obnovljenih napora Ukrajine da se Zelenski i Putin sastanu licem u lice – sastanak koji bi označio prve direktne razgovore između dva lidera od početka ruske invazije velikih razmera . - Važan koordinacioni razgovor koji bi mogao da napravi veliku razliku. Završili smo naše diskusije na samitu G7 - rekao je Zelenski nakon poziva. - Zahvalan sam predsedniku Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini - dodao je on. Dobri razgovori sa Trampom u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Politika pre 1 sat
„Problem je na strani Moskve“: Povodom novog angažovanja Trampa u ratu u Ukrajini, koje „svi očekuju“, a koje „brine“ Evropu…

„Problem je na strani Moskve“: Povodom novog angažovanja Trampa u ratu u Ukrajini, koje „svi očekuju“, a koje „brine“ Evropu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald TrampFrancuskaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

TV:Iranski piloti starim avionima F-5 udarili po američkoj bazi u Kuvajtu

TV:Iranski piloti starim avionima F-5 udarili po američkoj bazi u Kuvajtu

Politika pre 25 minuta
Fico najavio glasanje o poverenju vladi zbog prevelikog javnog duga

Fico najavio glasanje o poverenju vladi zbog prevelikog javnog duga

Blic pre 1 sat
Povratak na predratno stanje

Povratak na predratno stanje

Radar pre 1 sat
Srbija i bez livade i bez lopte

Srbija i bez livade i bez lopte

Radar pre 1 sat
Raskomadao osam žena: Serijski ubica priznao krivicu pred sudom, osuđen na doživotnu robiju (foto)

Raskomadao osam žena: Serijski ubica priznao krivicu pred sudom, osuđen na doživotnu robiju (foto)

Blic pre 1 sat