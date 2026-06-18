"Neću putovati u Moskvu kod Putina": Evo gde Zelenski želi da se sastane sa ruskim predsednikom

Predsednik Rusije Volodimir Zelenski je 17. juna, posle završetka samita G7, održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, dok Kijev intenzivira napore da obezbedi direktne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Poziv je usledio usred obnovljenih napora Ukrajine da se Zelenski i Putin sastanu licem u lice – sastanak koji bi označio prve direktne razgovore između dva lidera od početka ruske invazije velikih razmera . - Važan koordinacioni razgovor koji bi mogao da napravi veliku razliku. Završili smo naše diskusije na samitu G7 - rekao je Zelenski nakon poziva. - Zahvalan sam predsedniku Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini - dodao je on. Dobri razgovori sa Trampom u