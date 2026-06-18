Neverovatan snimak bombardovanja Moskve dronovima! Od siline eksplozije ovo je odletelo visoko u vazduh, mnoge je podsetio na NLO! (foto/video)

Kurir pre 1 sat  |  The Sun/Preneo: V.M.)
Neverovatan snimak bombardovanja Moskve dronovima! Od siline eksplozije ovo je odletelo visoko u vazduh, mnoge je podsetio na…

Snažne eksplozije potresle su Moskvu u, kako se navodi, dosad najvećem ukrajinskom napadu na rusku prestonicu.

Ogromni oblaci gustog crnog dima prekrili su nebo iznad grada nakon što je Ukrajinapokrenula masovni napad dronovima. Dramatični snimci prikazuju kako se iznad moskovske rafinerije nafte Kapotnja podiže ogromni vatreni oblak nalik pečurki. Sila eksplozije, prema dostupnim snimcima, odbacila je krov jednog rezervoara visoko u vazduh. Na video-snimcima vide se šokirani prolaznici koji sa strahom posmatraju kako se iznad postrojenja uzdiže gust crni dim. Iako je
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