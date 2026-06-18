Pojačanja se ređaju kao na traci! Radnički iz Niša doveo četvoricu novih fudbalera

Kurir pre 50 minuta
Pojačanja se ređaju kao na traci! Radnički iz Niša doveo četvoricu novih fudbalera

Kostić je golman koji je prethodne sezone igrao za Omoniju Aradipu.

Karijeru je počeo u Radničkom iz Pirota, a branio je još za Radnik iz Surdulice, Metalac i Mladost iz Lučana. Inostranu karijeru gradio je u Grčkoj i na Kipru, gde je igrao od 2022. godine. "U fudbalu ne postoji minuli rad, uvek je potrebno novo dokazivanje, šta je bilo ostaje iza mene. Sada hoću da napredujem i budem bolji. Posle četiri godine odlučio sam da se vratim, došao sam u jedan veliki klub. Najveći na jugu Srbije, ja sam iz Knjaževca dobro znam šta je
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