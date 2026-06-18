Pojačanja se ređaju kao na traci! Radnički iz Niša doveo četvoricu novih fudbalera

Kostić je golman koji je prethodne sezone igrao za Omoniju Aradipu.

Karijeru je počeo u Radničkom iz Pirota, a branio je još za Radnik iz Surdulice, Metalac i Mladost iz Lučana. Inostranu karijeru gradio je u Grčkoj i na Kipru, gde je igrao od 2022. godine. "U fudbalu ne postoji minuli rad, uvek je potrebno novo dokazivanje, šta je bilo ostaje iza mene. Sada hoću da napredujem i budem bolji. Posle četiri godine odlučio sam da se vratim, došao sam u jedan veliki klub. Najveći na jugu Srbije, ja sam iz Knjaževca dobro znam šta je