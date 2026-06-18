Puške na gotovs, lomljenje vrata: Policija objavila dramatičan snimak iz Niša (video)

Kurir pre 2 sata
Puške na gotovs, lomljenje vrata: Policija objavila dramatičan snimak iz Niša (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, SBPOK i Odelјenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.

M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Podsećamo, policija je prethodno na području Niša zaplenila u prtlјažniku automobila marke „daevu“ ukupno 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške, koje je, kako se sumnja, D. M. namenio za dalјu prodaju na crnom tržištu. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen osumnjičeni za prodaju oružja na crnom tržištu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za prodaju oružja na crnom tržištu

Serbian News Media pre 1 sat
Arsenal u gepeku: Uhapšen osumnjičeni za trgovinu oružjem u Nišu - zaplenjene bombe, automatske puške, raketni bacači

Arsenal u gepeku: Uhapšen osumnjičeni za trgovinu oružjem u Nišu - zaplenjene bombe, automatske puške, raketni bacači

Euronews pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za arsenal oružja pronađen u Nišu: U gepeku automobila 67 bombi, raketni bacači i automatske puške…

Uhapšen osumnjičeni za arsenal oružja pronađen u Nišu: U gepeku automobila 67 bombi, raketni bacači i automatske puške [FOTO+VIDEO]

Glas juga pre 3 sata
(Video) Raketni bacači, puške, bombe... Specijalci upali u kuću muškarca kod Niša i zatekli veliku količinu oružja: Objavljen…

(Video) Raketni bacači, puške, bombe... Specijalci upali u kuću muškarca kod Niša i zatekli veliku količinu oružja: Objavljen dramatičan snimak hapšenja

Blic pre 2 sata
Uhapšen D. M. u Nišu zbog sumnje na nedozvoljeno oružje

Uhapšen D. M. u Nišu zbog sumnje na nedozvoljeno oružje

Serbian News Media pre 3 sata
Velika zaplena oružja u Nišu, pronađeno 67 bombi i dva raketna bacača, osumnjičeni uhapšen

Velika zaplena oružja u Nišu, pronađeno 67 bombi i dva raketna bacača, osumnjičeni uhapšen

Sputnik pre 3 sata
(Foto) Velika zaplena oružja u Nišu: Pronađeno 67 ručnih bombi u prtljažniku automobila, uhapšen muškarac (41)

(Foto) Velika zaplena oružja u Nišu: Pronađeno 67 ručnih bombi u prtljažniku automobila, uhapšen muškarac (41)

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišDaevuTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovažandarmerijahapšenje

Regioni, najnovije vesti »

Izmena režima saobraćaja na putu Bor – Crni Vrh zbog vangabaritnog transporta (petak, 19. jun)

Izmena režima saobraćaja na putu Bor – Crni Vrh zbog vangabaritnog transporta (petak, 19. jun)

Ist media pre 3 minuta
Kultura: „Probuđeni slavuji“ – autobiografski zapisi pretočeni u iskrenu priču

Kultura: „Probuđeni slavuji“ – autobiografski zapisi pretočeni u iskrenu priču

RTK pre 8 minuta
Ovo se ne sme zataškati i zaboraviti: Veliki broj meštana na protestu ispred škole u Mrčajevcima - puna podrška dečaku koji je…

Ovo se ne sme zataškati i zaboraviti: Veliki broj meštana na protestu ispred škole u Mrčajevcima - puna podrška dečaku koji je pretrpeo nasilje (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 13 minuta
Žena stradala u požaru na njivi između Carevog sela i Gornjana

Žena stradala u požaru na njivi između Carevog sela i Gornjana

Ist media pre 33 minuta
Camović Rebronja: Vanredna situacija ostaje na snazi

Camović Rebronja: Vanredna situacija ostaje na snazi

RTV Novi Pazar pre 1 sat