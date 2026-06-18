Puške na gotovs, lomljenje vrata: Policija objavila dramatičan snimak iz Niša (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, SBPOK i Odelјenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.

M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Podsećamo, policija je prethodno na području Niša zaplenila u prtlјažniku automobila marke „daevu“ ukupno 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške, koje je, kako se sumnja, D. M. namenio za dalјu prodaju na crnom tržištu. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on