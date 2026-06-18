Selektor Hrvatske pukao posle poraza, pa oštro udario po igračima! Totalni raspad komšija na startu Mundijala!

Kurir pre 7 minuta
Selektor Hrvatske pukao posle poraza, pa oštro udario po igračima! Totalni raspad komšija na startu Mundijala!

Hrvatska je poražena od Engleske 4:2 na startu Svetskog prvenstva, a atmosfera u taboru "vatrenih" dodatno se usijala nakon oštrih reči selektora, koji je javno kritikovao pristup i greške svojih izabranika.

Hrvatska je imala ozbiljne probleme u defanzivi i u kontroli ritma, dok je Engleska kažnjavala svaku grešku i u drugom poluvremenu potpuno preuzela utakmicu. Selektor Zlatko Dalić je posle meča bio vidno nezadovoljan i poručio da je nivo igre daleko ispod očekivanja za takmičenje ovakvog ranga, posebno ističući pad koncentracije u ključnim momentima. "Težak poraz. Drugo poluvreme smo odigrali loše, posebno na početku. U prvom poluvremenu su nam dali dva gola iz
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