Serijski ubica osuđen na dožvotnu kaznu: Priznao krivicu za ubistvo osam žena tokom perioda od 17 godina

Serijski ubica iz Long Ajlenda Reks Hojerman osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, preneli su američki mediji.

Hojerman (62) je osuđen dva meseca pošto je priznao krivicu za ubistvo osam žena tokom perioda od 17 godina, prenosi CNN. Prisutni članovi porodica žrtava dali su u sudnici emotivne izjave, ponekad se direktno obraćajući samom Hojermanu koji nije pokazao gotovo nikakvu reakciju. "Očekuje se da će Hojerman biti ubrzo prebačen iz pritvora okruga Safok. Mislim da će se to dogoditi do kraja ove nedelje, ali to je stvar državne službe za izvršenje zatvorskih sankcija",