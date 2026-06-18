Sudar reprezentacija koje traže popravni: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Češka - Južna Afrika

Fudbaleri Češke i Južne Afrike u četvrtak od 18 časova igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Obe reprezentacije poražene su u prvoj rundi, Česi od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika od Meksika (0:2), pa će sada tražiti popravni. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, čekaju vas na portalu Kurir.rs, dok direktan prenos možete pratiti na Areni Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...