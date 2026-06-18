Sudar reprezentacija koje traže popravni: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Češka - Južna Afrika

Kurir pre 6 minuta
Sudar reprezentacija koje traže popravni: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Češka - Južna Afrika

Fudbaleri Češke i Južne Afrike u četvrtak od 18 časova igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Obe reprezentacije poražene su u prvoj rundi, Česi od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika od Meksika (0:2), pa će sada tražiti popravni. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, čekaju vas na portalu Kurir.rs, dok direktan prenos možete pratiti na Areni Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kladionice objavile kvote za meč Uzbekistan - Kolumbija: Jedan tim je apsolutni favorit!

Kladionice objavile kvote za meč Uzbekistan - Kolumbija: Jedan tim je apsolutni favorit!

Kurir pre 21 minuta
Uzbekistan i Kolumbija na terenu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Uzbekistan i Kolumbija na terenu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Kurir pre 1 sat
Drama i neizvesnost - ko će slaviti u ovom meču! Pogledajte kvote za utakmicu Gane i Paname

Drama i neizvesnost - ko će slaviti u ovom meču! Pogledajte kvote za utakmicu Gane i Paname

Kurir pre 2 sata
Gana i Panama izlaze na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Gana i Panama izlaze na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalJužna KorejaJužna AfrikaČeškaMeksikoAfrika

Najnovije vesti »

Sudar reprezentacija koje traže popravni: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Češka - Južna Afrika

Sudar reprezentacija koje traže popravni: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Češka - Južna Afrika

Kurir pre 6 minuta
Kladionice objavile kvote za meč Uzbekistan - Kolumbija: Jedan tim je apsolutni favorit!

Kladionice objavile kvote za meč Uzbekistan - Kolumbija: Jedan tim je apsolutni favorit!

Kurir pre 21 minuta
Čačak otvorio gradske bazene: Počela sezona kupanja, posetioce očekuju osveženje i dodatni sadržaji tokom leta

Čačak otvorio gradske bazene: Počela sezona kupanja, posetioce očekuju osveženje i dodatni sadržaji tokom leta

Kurir pre 16 minuta
VIDEO Umesto najslabiju utakmicu Mundijala - svi gledali vradžbine na tribinama: Gana pobedila golom u nadoknadi, umalo tuča…

VIDEO Umesto najslabiju utakmicu Mundijala - svi gledali vradžbine na tribinama: Gana pobedila golom u nadoknadi, umalo tuča na kraju

Nova pre 16 minuta
"Srbijo, hvala ti i volim te": Kakav oproštaj Dvejna Vašingtona od Partizana

"Srbijo, hvala ti i volim te": Kakav oproštaj Dvejna Vašingtona od Partizana

Mondo pre 16 minuta