"To nas je ubilo" Modrić progovorio posle šamara od Engleske: Kapiten Hrvatske priznao grešku, pa otvorio dušu!

Kurir pre 31 minuta
"To nas je ubilo" Modrić progovorio posle šamara od Engleske: Kapiten Hrvatske priznao grešku, pa otvorio dušu!

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izjavio je danas, posle poraza od Engleske na startu Svetskog prvenstva, da je treći gol "ubio" njegovu ekipu. "U prvom poluvremenu je utakmica bila izjednačena.

Primili smo jeftine golove, uspeli smo dva puta da se vratimo. Nažalost, primili smo treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage da se vratimo i treći put", rekao je Modrić, prenela je agencija Hina. Fudbaleri Hrvatske izgubili su u Dalasu od Engleske sa 2:4, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu. Engleska je povela u 12. minutu golom Harija Kejna sa penala, koji je skrivio Modrić. Nakon izvedenog kornera hrvatski kapiten je nespretno nogom udario
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tuhel: Zadovoljan sam pobedom i osećam olakšanje posle trijumfa nad Hrvatskom

Tuhel: Zadovoljan sam pobedom i osećam olakšanje posle trijumfa nad Hrvatskom

RTS pre 56 minuta
"Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana

"Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana

Mondo pre 31 minuta
Englezima laknulo nakon pobede! Tuhel: Hrvatska je veliki protivnik; Kejn: Oni nisu mogli da žive s tim

Englezima laknulo nakon pobede! Tuhel: Hrvatska je veliki protivnik; Kejn: Oni nisu mogli da žive s tim

Dnevnik pre 16 minuta
Semenjo hvali Pepa i poručuje: Jedva čekam meč s Engleskom

Semenjo hvali Pepa i poručuje: Jedva čekam meč s Engleskom

Sport klub pre 51 minuta
Kanavaro ponosan: "Činilo mi se kao da igramo u Kolumbiji"

Kanavaro ponosan: "Činilo mi se kao da igramo u Kolumbiji"

B92 pre 46 minuta
"Kako da izvedem najboljeg strelca u istoriji?"

"Kako da izvedem najboljeg strelca u istoriji?"

B92 pre 1 sat
Ronaldo ponižen kao nikad pre: Portugalac ove reči neće zaboraviti dok je živ! (video)

Ronaldo ponižen kao nikad pre: Portugalac ove reči neće zaboraviti dok je živ! (video)

Večernje novosti pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoHrvatskaEngleskaluka modrić

Sport, najnovije vesti »

"Crna ovca" Mundijala: Evo zašto čelnici FIFA nikako ne vole selektora Urugvaja! O njegovom poziranju bruji planeta

"Crna ovca" Mundijala: Evo zašto čelnici FIFA nikako ne vole selektora Urugvaja! O njegovom poziranju bruji planeta

Kurir pre 1 minut
Martinez objašnjava: Nema nikakvog smisla da vadim Ronalda

Martinez objašnjava: Nema nikakvog smisla da vadim Ronalda

Sport klub pre 1 minut
Navijači Hapoela zgroženi: Pretvorili smo se u Makabi

Navijači Hapoela zgroženi: Pretvorili smo se u Makabi

Sport klub pre 1 minut
Domaćin Mundijala može da odahne! Poznato kada se vraća kapiten!

Domaćin Mundijala može da odahne! Poznato kada se vraća kapiten!

Večernje novosti pre 1 minut
Kako je Hrvatska slomila samu sebe

Kako je Hrvatska slomila samu sebe

Velike priče pre 56 minuta