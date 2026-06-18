"To nas je ubilo" Modrić progovorio posle šamara od Engleske: Kapiten Hrvatske priznao grešku, pa otvorio dušu!

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izjavio je danas, posle poraza od Engleske na startu Svetskog prvenstva, da je treći gol "ubio" njegovu ekipu. "U prvom poluvremenu je utakmica bila izjednačena.

Primili smo jeftine golove, uspeli smo dva puta da se vratimo. Nažalost, primili smo treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage da se vratimo i treći put", rekao je Modrić, prenela je agencija Hina. Fudbaleri Hrvatske izgubili su u Dalasu od Engleske sa 2:4, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu. Engleska je povela u 12. minutu golom Harija Kejna sa penala, koji je skrivio Modrić. Nakon izvedenog kornera hrvatski kapiten je nespretno nogom udario