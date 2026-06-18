“Umoran sam – ovo je bila borba za život!” Gana izvukla pobedu u 95. minutu, selektor otvorio dušu!

Kurir pre 3 sata
“Umoran sam – ovo je bila borba za život!” Gana izvukla pobedu u 95. minutu, selektor otvorio dušu!

Selektor fudbalske reprezentacije Gane Karlos Keiroš izjavio je da je današnja utakmica Svetskog prvenstva protiv selekcije Paname bila veoma zahtevna i intenzivna, kao i da su njegovi igrači u tom duelu pokazali da su spremni da urade sve kako bi došli do pobede. "Umoran sam! Bilo je tako teško i tako intenzivno.

Pobede na ovom Svetskom prvenstvu su veoma skupe, ali moji igrači su pokazali da su spremni da plate visoku cenu za pobede", naveo je Keiroš, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije. Reprezentacija Gane je danas u Torontu pobedila selekciju Paname 1:0, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu. "Panama je igrala veoma pametno i brzo. Morali smo da trpimo i pokažemo koncentraciju. Nastavili smo i pronašli pravi način da pobedimo. Rastemo kao tim i
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