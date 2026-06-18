"Hoću da ih ubijem što više": Suzana Čikić oči u oči sa dečakom ubicom, njegove reči o masakru lede krv u žilama

Danas su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu u kom je ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar Dragan Vlahović.

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, dok je Miljana osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora, a za " RTS" su govorili nakon presude Kecmanovićima Suzana Čikić, majka ubijenog dečaka Andrije Čikića, advokat porodica stradalih Ognjen Božović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić i psiholog Zorana Filipović. "Po našem zakonu, iz krivično-pravne oblasti koji se bavi maloletnim počiniocima krivičnih dela, lice koje u vreme izvršenja dela