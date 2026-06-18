"Luka Modrić nije ovo zaslužio": Tužna noć legendarnog Hrvata, svi vide šta je problem

Luka Modrić je najbolji hrvatski fudbaler u istoriji i jedan od najboljih sa prostora Balkana sigurno.

Sa 40 goidna igra na Svetskom prvenstvu i vidi se da mu je sve teže. Napravio je veliki kiks u porazu Hrvatske od Engleske (4:2). Igrao se osmi minut, Englezi su izveli korner, lopta je pala tačno ispred njega u kaznenom prostoru, odugovlačio je sa izbacivanjem i nije video da mu se prikrada Noni Madueke. On je odneo loptu, Luka ga je šutnuo i sudija je pokazao na penal. Izveden je dva puta, ali je Hari Kejn dao gol iz "popravnog". "Luka Modrić ovo nije zaslužio,