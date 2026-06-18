Specijalci u stanu u Nišu pronašli bombe, pušku i raketne bacače: Hitno uhapšen muškarac (foto)

Mondo pre 50 minuta  |  Aleksandar Blagić
Specijalci u stanu u Nišu pronašli bombe, pušku i raketne bacače: Hitno uhapšen muškarac (foto)

U Nišu je uhapšen muškarac D.M. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je u njegovom stanu pronašla 67 ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko- obaveštajni rad, SBPOK i Odeljenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. M. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena
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