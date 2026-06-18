"Srbijo, hvala ti i volim te": Kakav oproštaj Dvejna Vašingtona od Partizana

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
"Srbijo, hvala ti i volim te": Kakav oproštaj Dvejna Vašingtona od Partizana

Američki košarkaš Dvejn Vašington zvanično je napustio Partizan posle dve godine.

Došao je u leto 2024. godine iz NBA lige, u koju se zapravo vratio već iste jeseni, a zatim su crno-beli i zaradili od njegovog povratka. Bio je važan šraf u prethodne dve sezone, s tim da je imao i "žute minute", ali će ga više po onim dobrim pamtiti u Humskoj. U svom oproštajnom pismu koje je objavio na Instagramu, Vašington je bio emotivan i vidi se koliko je uživao igrajući za Partizan, apostrofirajući i Srbiju kao destinaciju koja mu se dopala. "Srbijo, kako
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