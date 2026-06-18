Tomaš Tuhel održao brutalan govor u svlačionici: Ovo je rekao na poluvremenu, a onda je pala Hrvatska

Fudbaleri Engleske savladali su Hrvatsku na otvaranju Svetskog prvenstva sa 4:2, a u prvom poluvremenu su odmah po postizanju golova dozvoljavali rivalu da uzvrati. "Vatreni" su izjednačili tik pred veliki odmor, a preokret u "glavama" jednog od favorita na Mundijalu je napravio govor koji je Tomas Tuhel održao na poluvremenu u svlačionici.

Engleski mediji prenose reči nemačkog stratega koji je svojim izabranicima ulio dozu samopouzdanja i na teren su se vratili sa potpunom drugačijim mentalitetom. "Seo sam sa njima. Dao sam im malo vremena za sebe. Rekao sam im da se smire, upravo smo primili gol. Rekao sam da bez obzira na rezultat, želim da to urade na svoj, naš način. Želim da budete hrabri, odvažni, intenzivni, jedinstveni", reči su Tomasa Tuhela iz svlačionice. Kapiten Engleske je sa dva gola u