Toplotni talas se ne smiruje, temperture i do 35°c: U ovim delovima biće pljuskova, oglasio se RHMZ

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Toplotni talas se ne smiruje, temperture i do 35°c: U ovim delovima biće pljuskova, oglasio se RHMZ

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19 °S, a najviša dnevna od 30 do 33 °S. Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 °S, u nedelju ponegde i malo toplije, navodi RHMZ. Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa
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