AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog početka letnje sezone

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da se očekuje pojačan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima zbog početka letnje sezone.

Sve veći broj vozila prisutan je na auto-putevima i na prilazima graničnim prelazima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko četiri sata, na prelazu Batrovci oko tri sata, a na Bezdanu dva. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.