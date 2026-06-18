Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda
Veran Matić, novinar, predsednik ANEM i predstavnik tog udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, koji je sinoć napadnut ispred Skupštine Srbije, dok je fotografisao učesnike skupa koji se tu odvijao, kaže za N1 da se to desilo ispred samog stepeništa parlamenta, ispod ogromne zastave Srbije, "dakle, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije i pravičnosti, a postalo je mesto nasilja - vi praktično pored skupštine ne možete proći". Podsetio
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