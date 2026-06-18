Ministarstvo informisanja zabrinuto zbog napada na Matića, traži da nadležni preduzmu sve mere

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Srbije je danas izrazilo zabrinutost povodom navoda o napadu na novinara i člana Stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića tokom obavljanja profesionalnih zadataka u sredu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Ministarstvo kaže u saopštenju da očekuje da nadležni organi utvrde sve činjenice i okolnosti tog događaja i preduzmu mere u skladu sa zakonom, ukoliko se utvrdi postojanje protivpravnog postupanja, dodajući da će nastaviti da podržava aktivnosti usmerene ka unapređenju bezbednosti novinara i jačanju institucionalnih mehanizama zaštite medijskih radnika. "Ministarstvo osuđuje svaki vid nasilja, pretnji, pritisaka i ometanja rada novinara i medijskih radnika.