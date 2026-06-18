MUP: Uhapšeni zbog sumnje da su nepropisno skladištili oko tri tone hrane u Leskovcu

N1 Info pre 49 minuta  |  Beta
MUP: Uhapšeni zbog sumnje da su nepropisno skladištili oko tri tone hrane u Leskovcu
Policija u Leskovcu uhapsila je I.M. (54) i M.S. (58) zbog sumnje da su skladištili oko 3.300 kilograma hrane životinjskog porekla bez propisane dokumentacije o poreklu i sledljivosti, bez deklaracija, propisanih oznaka i žigova, kao i bez dokaza o izvršenom veterinarsko-sanitarnom pregledu. "Sumnja se da su oni, kao saizvršioci, zajednički koristili i raspolagali objektom hladnjače u selu Karađorđevac, registrovane na jedno privredno društvo iz Karađorđevca, koji
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