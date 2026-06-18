Vučić: Država će koliko može pomoći Ziđinu da reši problem zadržavanja bakra na granici u SAD

N1 Info pre 59 minuta  |  Beta
Vučić: Država će koliko može pomoći Ziđinu da reši problem zadržavanja bakra na granici u SAD
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je odluka Carinske i granične zaštite (CBP) SAD koja je izdala nalog o zadržavanju bakra i proizvoda od bakra koje proizvodi Srbija Ziđin Koper, zbog sumnje na prinudan rad u toj kompaniji, loša po Srbiju, istakavši da će država pomoći koliko može kako bi se rešio taj izvozni problem. "Za nas su to svakako loše vesti. Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kojem su svi protiv svih, ali se izdvajaju dve velike
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