Vučić: Država će koliko može pomoći Ziđinu da reši problem zadržavanja bakra na granici u SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je odluka Carinske i granične zaštite (CBP) SAD koja je izdala nalog o zadržavanju bakra i proizvoda od bakra koje proizvodi Srbija Ziđin Koper, zbog sumnje na prinudan rad u toj kompaniji, loša po Srbiju, istakavši da će država pomoći koliko može kako bi se rešio taj izvozni problem. "Za nas su to svakako loše vesti. Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kojem su svi protiv svih, ali se izdvajaju dve velike