Nejmar propušta i drugi meč Brazila na Mundijalu

Brazilski fudbaler Nejmar neće igrati ni u drugoj utakmici svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2026, pošto se još oporavlja od povrede i neće putovati sa ekipom u Filadelfiju, saopštio je danas Fudbalski savez Brazila.

Posle remija Brazila protiv Moroka (1:1) u prvom kolu, selektor Karlo Ančeloti ponovo neće moći da računa na napadača u duelu protiv Haitija. Iz Fudbalskog saveza Brazila naveli su da će Nejmar ostati u Nju Džersiju kako bi završio završnu fazu oporavka, koristeći uslove trening centra i medicinskih objekata u kojima reprezentacija trenutno boravi. Iako je prethodnog dana nagovestio mogućnost povratka, šaljivo upitavši novinare „Da li sam vam nedostajao?“, njegov