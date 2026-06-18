Nejmar propušta i drugi meč Brazila na Mundijalu

Nedeljnik pre 51 minuta
Nejmar propušta i drugi meč Brazila na Mundijalu

Brazilski fudbaler Nejmar neće igrati ni u drugoj utakmici svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2026, pošto se još oporavlja od povrede i neće putovati sa ekipom u Filadelfiju, saopštio je danas Fudbalski savez Brazila.

Posle remija Brazila protiv Moroka (1:1) u prvom kolu, selektor Karlo Ančeloti ponovo neće moći da računa na napadača u duelu protiv Haitija. Iz Fudbalskog saveza Brazila naveli su da će Nejmar ostati u Nju Džersiju kako bi završio završnu fazu oporavka, koristeći uslove trening centra i medicinskih objekata u kojima reprezentacija trenutno boravi. Iako je prethodnog dana nagovestio mogućnost povratka, šaljivo upitavši novinare „Da li sam vam nedostajao?“, njegov
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