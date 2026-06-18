Program Svetskog prvenstva počinje od 18 časova: Evo koje 4 utakmice se igraju danas i tokom noći (četvrtak i petak)

Nedeljnik pre 43 minuta
Program Svetskog prvenstva počinje od 18 časova: Evo koje 4 utakmice se igraju danas i tokom noći (četvrtak i petak)

Na programu Svetskog prvenstva u Severnoj Americi u četvrtak uveče i petak ujutru nalaze se četiri utakmice, od 18 časova do 3 časa ujutru.

Program počinje u četvrtak uveče utakmicom između Češke i Južne Afrike u okviru Grupe A, sa početkom od 18 časova na Mercedes-Benc stadionu u Atlanti. ČEŠKA – JUŽNA AFRIKA Češka i na ovom prvenstvu nastupa iz uloge autsajdera, ali ne bi im bio prvi put da naprave veliko iznenađenje. U prvom kolu Grupe A, Češka je poražena od Južne Koreje rezultatom 2:1. S druge strane, Južnoafrička Republika takođe je ostvarila dobar učinak u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo,
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