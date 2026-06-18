Uvodi se pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja i naknada od 65.000 dinara

Nedeljnik pre 3 sata
Uvodi se pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja i naknada od 65.000 dinara

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i o negovateljima, kojim se prvi put sistemski uređuje status lica koja neposredno brinu o deci i odraslima kojima je neophodna stalna pomoć i nega.

Primena zakona planirana je od 1. oktobra ove godine. Tim predlogom zakona, saopštila je Vlada, uvodi se pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. „Novim rešenjima unapređuje se materijalni i socijalni položaj porodica koje zbog brige o svojim najbližima nisu u mogućnosti da ostvare redovno zaposlenje“, piše u saopštenju. Vlada navodi da
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