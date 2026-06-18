Objavljeni preliminarni rezultati male mature, prigovori 19. i 20. juna

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
Objavljeni preliminarni rezultati male mature, prigovori 19. i 20. juna

Ministarstvo prosvete je na portalu "Moja srednja škola", objavilo preliminarne rezultate završnog ispita, a kako piše u saopštenju resora, objavljivanje konačnih rezultata biće u ponedeljak 22. juna.

Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, saopštilo je Ministarstvo. Navode da objavljivanje preliminarnih rezultata omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, koji se mogu uložiti 19. i 20. juna neposredno u školi ili
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