Šta piše u istorijskom sporazumu SAD i Irana: Šta donosi memorandum u 14 tačaka

NIN pre 15 minuta  |  Tanjug
Šta piše u istorijskom sporazumu SAD i Irana: Šta donosi memorandum u 14 tačaka

Memorandum o razumevanju između SAD i Irana o okončanju rata ima za cilj održanje primirja na Bliskom istoku i pokretanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, a dokument od 14 tačaka ostavlja brojne detalje koje strane treba da dogovore kasnije, uključujući i osetljivu temu iranskog nuklearnog programa, prenosi CNN.

Sporazum Irana i SAD utvrđuje uslove prekida vatre između dve zemlje, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu iz Teherana da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, objavila je danas američka mreža prema tekstu potpisanog sporazuma, koji je pročitao visoki zvaničnik administracije SAD u telefonskom razgovoru sa novinarima. Dokument koji su elektronski potpisali američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik
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