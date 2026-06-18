Tiršova: Dvanaestogodišnji dečak iz Mladenovca u stabilnom stanju nakon pada konstrukcije na njega

Dvanaestogodišnji dečak, teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta, u stabilnom je stanju, rekao je danas direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić.

Dučić je naveo da je dečak hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja UDK. "U toku je detaljna dijagnostika", rekao je Dučić za RTS. Dečak rođen 2014. godine teško je povređen sinoć oko 23.30, u mladenovačkom naselju Pružatovac, kada je, kako se sumnja, prema prvim informacijama, na njega pao deo autobuskog stajališta. Beogradski mediji preneli su da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju, koja je potom pala na njega.