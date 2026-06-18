Amerika blokirala uvoz proizvoda iz Ziđina zbog sumnje na prisilan rad: Kompanija navode shvata „veoma ozbiljno“

Nova ekonomija pre 6 sati
Amerika blokirala uvoz proizvoda iz Ziđina zbog sumnje na prisilan rad: Kompanija navode shvata „veoma ozbiljno“

Američka Uprava carine i zaštite granica (CBP) izdala je nalog za zadržavanje robe, odnosno sprečavanje uvoza, za bakar i proizvode od bakra koje u Srbiji proizvodi kompanija Ziđin Koper.

Razlog za uvođenje ovakve mere su osnovane sumnje da je roba proizvedena uz upotrebu prinudnog rada. Zbog toga bi na teren trebalo da izađe inspekcija, mada se nadležno Ministarstvo za rad nije oglasilo o ovoj temi. Mera CBP-a stupila je na snagu odmah, a kako je saopšteno, službenici će na svim ulaznim lukama u SAD zadržavati pošiljke proizvoda iz Ziđina, zbog postojanja osnovane sumnje da su proizvedeni uz upotrebu prinudnog rada. „Američki proizvođači suočavaju
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