Glamočić: Otkupna cena mleka sledeće godine zavisiće od kvaliteta

Naredne godine cena mleka određivaće se po kvalitetu, a Pravilnik o ugovornim odnosima između proizvođača, otkupljivača ili prerađivača mleka stupa na snagu za nedelju dana, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić za RTS danas. „Kako bi proizvođači bili spremni, radi se monitoring kvaliteta.

Izdvajaju se sredstva da kupe novu opremu, nove mlekovode, nove uređaje, da mogu da imaju kvalitet mleka koji će biti adekvatan“, rekao je Glamočić za RTS. Pravilnik prema njegovim rečima, definiše osnovne parametre ugovornih odnosa između proizvođača mleka, prerađivača, odnosno otkupljivača tamo gde postoji posrednik u lancu. Naveo je da se definišu količine mleka u otkupu, način otkupa, merenje kvaliteta i ono što je najvažnije za proizvođače – ne može više da se