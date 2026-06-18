Paraf za kraj rata: Iran i Amerika potpisali elektronski Memorandum o razumevanje

Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali su Memorandum o razumevanju za okončavanje rata, saopštio je zvanični Teheran.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei potvrdio je da je memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama potpisan elektronski, javila je Al Jazeera. U razgovoru za državnu televiziju Pres TV, Bagaei je rekao da su obe strane sada formalno potpisale sporazum elektronski. Visoki zvaničnik američke administracije ranije je novinarima pročitao dokument od 14 tačaka, koji navodi odredbe za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ublažavanje