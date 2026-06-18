Partizan doveo i drugo veliko pojačanje: Reprezentativac Srbije oblači crno-beli dres

Partizan je nakon dovođenja Čake Traorea, objavio dolazak još jednog pojačanja o kojem se danima spekulisalo.

Novi igrač crno-belih postao je dvadesetogodišnji Milan Aleksić, dosadašnji fudbaler engleskog Sanderlenda. Aleksić se vraća u Partizan na jednogodišnju pozajmicu, uz ugovornu opciju otkupa po isteku pozajmice. Rođen je 30. avgusta 2005. godine u Kragujevcu i nastupa na poziciji veznog igrača. Deo omladinskog staža proveo je upravo u Partizanu, nakon čega je nosio dres Radničkog 1923 iz Kragujevca, odakle je ostvario transfer u Sanderlend. U prvom delu prethodne