"Sjedinjene Države nisu uspele ratom da ostvare svoje ciljeve, odstupile su od svojih zahteva": Britanski list analizirao sporazum Vašingtona i Teherana

Mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pokazuje koliko je Vašington bio primoran da odstupi od svojih prvobitnih zahteva prema Teheranu nakon prošlogodišnjeg rata, ocenio je danas britanski list Gardijan.

Prema analizi lista, administracija američkog predsednika Donalda Trampa odustala je od niza ključnih uslova koje je postavila 2025. godine, uključujući zahtev da Iran potpuno obustavi obogaćivanje uranijuma na svojoj teritoriji i da sve postojeće zalihe prebaci van zemlje. Gardijan navodi da je Tramp na samitu G7 priznao pravo Irana da nastavi obogaćivanje uranijuma, dok američki zvaničnici sada prihvataju mogućnost da se postojeće zalihe razblaže pod nadzorom