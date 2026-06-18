Smetaju mu fotoreporteri "blokaderi", pokvarili mu zadovoljstvo posle meča sa Hrvatskom

Nova pre 1 sat
Smetaju mu fotoreporteri "blokaderi", pokvarili mu zadovoljstvo posle meča sa Hrvatskom

Premijerni meč reprezentacije Engleske na Svetskom prvenstvu doneo je veliku radost navijačima zbog pobede nad Hrvatskom od 4:2, ali je selektor Tomas Tuhel nakon poslednjeg zvižduka pokazao neočekivanu dozu frustracije.

Nemac je upisao trijumf na svom debitantskom meču na planetarnoj smotri pod okriljem FIFA, ali mu je jedan bizaran vansportski događaj uoči samog početka utakmice potpuno pokvario ugođaj. Glavni akteri ove priče bili su akreditovani fotoreporteri na stadionu u Dalasu, koji su u potpunosti "blokirali" vidik novom kormilaru engleskog tima. „Molim FIFA da pronađe druge pozicije za fotoreportere tokom intoniranja nacionalnih himni. Od njih koji su bez prestanka
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