Švajcarska napada, fudbaleri BiH se grčevito brane: Biće ovde drame

Drugo kolo Svetskog prvenstva je počelo, a sva dešavanja sa Mundijala u Kanadi, Americi i Meksiku, pratite na Nova.rs.

Od 18 časova program su otvorili Češka i Južna Afrika, dok nas od 21.00 čeka duel Švajcarske i Bosne i Hercegovine. U ponoć igraju Kanada i Katar, dok će od 03.00 snage odmeriti Meksiko i Južna Koreja. Ispod možete pogledati postave timova: Džeko je napravio pravi mali dar-mar u kaznenom prostoru Švajcarske. Zamalo je do lopte došao Demirović... Švajcarska i dalje napada, dok se BiH grčevito brani. Endoj je šutirao u okvir gola, ali ništa od gola za domaćina.