VIDEO Masovni napad ukrajinskih dronova na Moskvu: Pogođena rafinerija, oštećene zgrade, zatvoreni aerodromi

Nova pre 2 sata
VIDEO Masovni napad ukrajinskih dronova na Moskvu: Pogođena rafinerija, oštećene zgrade, zatvoreni aerodromi

Moskva se jutros probudila pod novim masovnim napadom ukrajinskih bespilotnih letelica. Eksplozije su odjekivale širom grada, dok su se iz više delova ruske prestonice mogli videti gusti oblaci crnog dima. Prema navodima ruskih i ukrajinskih izvora, među glavnim metama našla se moskovska rafinerija nafte u četvrti Kapotnja, koja je pogođena drugi put u poslednja tri dana.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je ruska protivvazdušna odbrana presrela i uništila 33 drona koji su leteli ka gradu. Prema njegovim rečima, zabeležena je samo manja materijalna šteta, dok poginulih i povređenih u Moskvi nije bilo. Ipak, brojni snimci i fotografije objavljeni na društvenim mrežama prikazuju znatno ozbiljnije posledice napada. HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ Posebnu pažnju privukao je snimak koji
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