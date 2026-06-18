VIDEO Umesto najslabiju utakmicu Mundijala - svi gledali vradžbine na tribinama: Gana pobedila golom u nadoknadi, umalo tuča na kraju

Ubedljivo najslabiji meč Svetskog prvenstva odigrali su Gana i Panama (1:0), a koliko je meč bio sadržajan najbolje govori što su Afrikanci posle nešto više od 50 minuta stigli do šuta u okvir gola. Ipak, kasni gol Gane je sve promenio.

Nakon što su Engleska i Hrvatska ponudili spektakl 4:2 znali smo da to teško može da bude nadmašeno, ali smo dobili suštu suprotnost da se prisetimo kakav fudbal može da bude. Bilo je tu trčanja, borbe, žara, svega što je neophodnu jednom Mundijalu, ali su nedostajale šanse. Onda je jedan kontranapad učinio da će Afrikanci dugo pričati o ovom meču. Doduše, samo o rezultatu ne i o igri. Kaleb Jirenki je heroj Gane. U petom minutu nadoknade je postigao pogodak koji