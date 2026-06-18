Vučić ponovo zaobišao Novi Sad: Tamo će "stići" u isto vreme kad i naprednjaci sa Kosova koji pešače još od oktobra

Nova pre 4 sati
Vučić ponovo zaobišao Novi Sad: Tamo će "stići" u isto vreme kad i naprednjaci sa Kosova koji pešače još od oktobra

Da je Novi Sad za predsednika države Aleksandra Vučića odavno postao mesto gde nerado boravi, pokazao je i njegov današnji dolazak u okviru obilaska Fruškogorskog koridora, tokom kog je ponovo ostao na bezbednoj udaljenosti od centra grada, uprkos tvrdnji režimskih glasila da je bio u Novom Sadu. Svega nekoliko kilometara delilo ga je od mesta koje je poslednjih godina postalo simbol otpora režimu s jedne strane, ali i brojnih odloženih i neostvarenih najava o “najvećem skupu u Vojvodini”. Govoreći o

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak obišao radove i prisustvovao spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Iako se čini da je konačno skupio hrabrost da konačno dođe u Novi Sad, grad koji je 1. novmebra 2024. godine zadesila nezapamćena tragedija pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, Vučić je ipak bio na bezbednoj distanci. Skoro pet kilometara od
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