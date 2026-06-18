Spojena glavna mostovska konstrukcija na mostu u okviru Fruškogorskog koridora

Novi Sad – Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu, u okviru Fruškogorskog koridora, danas je spojena. foto: Screenshot RTV Nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. foto: Pokrajinska vlada Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica Novi Sad, Beograd i Novi Sad, Zrenjanin Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom. foto: Pokrajinska vlada Današnjim radovima prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić,