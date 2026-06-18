Spojena glavna mostovska konstrukcija na mostu u okviru Fruškogorskog koridora

NoviSad.com pre 4 sati
Spojena glavna mostovska konstrukcija na mostu u okviru Fruškogorskog koridora

Novi Sad – Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu, u okviru Fruškogorskog koridora, danas je spojena. foto: Screenshot RTV Nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. foto: Pokrajinska vlada Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica Novi Sad, Beograd i Novi Sad, Zrenjanin Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom. foto: Pokrajinska vlada Današnjim radovima prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić,
Otvori na novisad.com

Povezane vesti »

Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava…

Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava most, ali kašnjenja na Iriškom vencu problem

Insajder pre 1 sat
Vučić optužio studentski pokret za ukidanje prava na drugačije mišljenje

Vučić optužio studentski pokret za ukidanje prava na drugačije mišljenje

Glas Zaječara pre 2 sata
Spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava kod Novog Sada; Vučić: Ovo je veličanstven poduhvat

Spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava kod Novog Sada; Vučić: Ovo je veličanstven poduhvat

RTS pre 4 sati
Vučić obišao radove na mostu preko Dunava kod Novog Sada: "Do kraja mog mandata završićemo mnogo projekata"

Vučić obišao radove na mostu preko Dunava kod Novog Sada: "Do kraja mog mandata završićemo mnogo projekata"

NIN pre 5 sati
Vučić optužio studentski pokret za ukidanje prava na drugačije mišljenje

Vučić optužio studentski pokret za ukidanje prava na drugačije mišljenje

Danas pre 4 sati
Spojena konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu! Vučić: Srbija oborila evropski rekord, raspon čak 235 metara (Foto)

Spojena konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu! Vučić: Srbija oborila evropski rekord, raspon čak 235 metara (Foto)

Blic pre 6 sati
Danas radovi na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Danas radovi na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaNovi SadDunavPetrovaradinZrenjaninPredsednik SrbijeBačka

Politika, najnovije vesti »

Tema jutra: svrha sastanaka u Strazburu (18.6.2026)

Tema jutra: svrha sastanaka u Strazburu (18.6.2026)

N1 Info pre 4 minuta
Vujić brani izmene pravosudnih zakona; Opozicija: Izmenama vraćena ranija zakonska rešenja

Vujić brani izmene pravosudnih zakona; Opozicija: Izmenama vraćena ranija zakonska rešenja

RTS pre 9 minuta
Vučić ponovo zaobišao Novi Sad: Tamo će "stići" u isto vreme kad i naprednjaci sa Kosova koji pešače još od oktobra

Vučić ponovo zaobišao Novi Sad: Tamo će "stići" u isto vreme kad i naprednjaci sa Kosova koji pešače još od oktobra

Nova pre 9 minuta
Janjić u Skupštini: „Atlagić radi za hrvatsku obaveštajnu službu“

Janjić u Skupštini: „Atlagić radi za hrvatsku obaveštajnu službu“

Serbian News Media pre 9 minuta
Glamočić i delegacija Japana o učešću Srbije na Green Ekspu 2027

Glamočić i delegacija Japana o učešću Srbije na Green Ekspu 2027

Serbian News Media pre 4 minuta