Dečak povređen u Mladenovcu stabilno, u toku detaljna dijagnostika

Politika pre 11 sati
Dečak povređen u Mladenovcu stabilno, u toku detaljna dijagnostika

Beogradski mediji preneli su da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju, koja je potom pala na njega

Dvanaestogodišnji dečak, teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta, u stabilnom je stanju, rekao je danas direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić. Dučić je naveo da je dečak hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja UDK. „U toku je detaljna dijagnostika”, rekao je Dučić za RTS. Dečak rođen 2014. godine teško je povređen sinoć oko 23.30, u mladenovačkom naselju Pružatovac, kada je, kako se
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Neke „pečurke“ stare i po 40 godina: Nesreća u Mladenovcu pokrenula pitanje održavanja autobuskih stajališta

Neke „pečurke“ stare i po 40 godina: Nesreća u Mladenovcu pokrenula pitanje održavanja autobuskih stajališta

Danas pre 3 sata
Tiršova: Dvanaestogodišnji dečak iz Mladenovca u stabilnom stanju nakon pada konstrukcije na njega

Tiršova: Dvanaestogodišnji dečak iz Mladenovca u stabilnom stanju nakon pada konstrukcije na njega

NIN pre 3 sata
Dečak povređen u Mladenovcu stabilno

Dečak povređen u Mladenovcu stabilno

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMladenovac

Društvo, najnovije vesti »

Roditelji dečaka koji je izvršio masovno ubistvo u "Ribnikaru" osuđeni na zatvor - ocu 14 i po godina

Roditelji dečaka koji je izvršio masovno ubistvo u "Ribnikaru" osuđeni na zatvor - ocu 14 i po godina

N1 Info pre 34 minuta
Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj, zakon ubrzo pred Narodnom skupštinom

Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj, zakon ubrzo pred Narodnom skupštinom

Insajder pre 14 minuta
Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

N1 Info pre 19 minuta
Sindikat sudske vlasti: Upućivanje tužilaca iz osnovnih u viša tužilaštva nije u skladu s evropskim standardima

Sindikat sudske vlasti: Upućivanje tužilaca iz osnovnih u viša tužilaštva nije u skladu s evropskim standardima

N1 Info pre 34 minuta
Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima

Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima

RTV pre 9 minuta