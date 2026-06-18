Dečak povređen u Mladenovcu stabilno, u toku detaljna dijagnostika

Beogradski mediji preneli su da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju, koja je potom pala na njega

Dvanaestogodišnji dečak, teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta, u stabilnom je stanju, rekao je danas direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić. Dučić je naveo da je dečak hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja UDK. „U toku je detaljna dijagnostika”, rekao je Dučić za RTS. Dečak rođen 2014. godine teško je povređen sinoć oko 23.30, u mladenovačkom naselju Pružatovac, kada je, kako se