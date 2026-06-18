Reprezentacija Kolumbije savladala Uzbekistan na Svetskom prvenstvu

Ova utakmica bila je prva u istoriji selekcije Uzbekistana na Svetskim prvenstvima

Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobedila je noćas u Meksiko Sitiju selekciju Uzbekistana 3:1, u utakmici prvog kola Grupe K na Svetskom prvenstvu. Ova utakmica bila je prva u istoriji selekcije Uzbekistana na Svetskim prvenstvima. Prednost Kolumbiji doneo je Danijel Munjos golom u 40. minutu, a izjednačenje Uzbekistanu Abosbek Fajzulajev pogotkom u 60. minutu. Vođstvo Kolumbiji vratio je Luis Dijas golom u 65. minutu, a konačan rezultat je postavio Haminton