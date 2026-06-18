Saša Vuković Boske saslušavan 12 sati u VJT u Beogradu

Politika pre 4 sati
Saša Vuković Boske saslušavan 12 sati u VJT u Beogradu

Nepoznati detalji iskaza

Saša Vuković zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu “27” na Senjaku 12. maja ove godine danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca, saznaje Tanjug. Saslušanje u Palati pravde završeno je oko 22 časa i trajalo je skoro 12 sati. Nije poznato šta je Vuković rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja. Vuković je prvi put saslušan 16. maja
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