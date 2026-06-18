Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Zelenski je napisao na Telegramu da je zahvalan Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini

EVIJAN – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je večeras da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom na kraju samita G7 u Evijanu, navodeći da je to bio važan razgovor „koji bi mogao mnogo toga da promeni”. Zelenski je napisao na Telegramu da je zahvalan Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini i na spremnosti da pomogne u postizanju mira, prenosi Tanjug. Ukrajinski predsednik je takođe