Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Politika pre 5 sati
Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Zelenski je napisao na Telegramu da je zahvalan Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini

EVIJAN – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je večeras da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom na kraju samita G7 u Evijanu, navodeći da je to bio važan razgovor „koji bi mogao mnogo toga da promeni”. Zelenski je napisao na Telegramu da je zahvalan Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini i na spremnosti da pomogne u postizanju mira, prenosi Tanjug. Ukrajinski predsednik je takođe
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