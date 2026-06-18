Kragujevac: Tretman suzbijanja krpelja na zelenim površinama u petak

Pressek pre 38 minuta  |  pressek, foto:M.O.
Kragujevac: Tretman suzbijanja krpelja na zelenim površinama u petak

Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama na teritoriji grada Kragujevca biće organizovan u petak, 19. juna, u periodu od 5 do 9 sati.

Zaprašivanje će obaviti preduzeće „Avenija MBNS1”. Tretman će se sprovoditi u Velikom parku, Šumaricama, Aerodromu, Centralnoj radionici, Šest topola - Ulica Ibarskih rudara, u Malom parku kod pijace, Nova kolonija - Brioni, oko zgrade Gradske uprave, jezera Bubanj, Zlatne ruže, u parku Ilina voda, Pivarskom parku i Metinom brdu - oko ambulante Bresnica i spomenika „Talac” i „Radoju Raki Ljutovcu”. Mole se građani da u vreme tretmana ne borave na površinama na
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