Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osmake

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osmake

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su preliminarni rezultati završnog ispita za osmake objavljeni, u 15 časova, na portalu Moja srednja škola. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Objavljivanje preliminarnih rezultata, kako su naveli, omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, koji se mogu uložiti 19. i 20. juna neposredno u školi ili elektronskim putem, putem portala Moja srednja škola. "Mogućnost ranije objave rezultata završnog ispita rezultat je unapređenja informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog
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