Poslanici Skupštine Srbije i danas o "Mrdićevim zakonima" i drugim temama

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Poslanici Skupštine Srbije i danas o "Mrdićevim zakonima" i drugim temama

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas od 10 časova nastavak sednice parlamenta na čijem su dnevnom redu, između ostalog, izmene i dopune seta pravosudnih zakona, poznati i kao "Mrdićevi zakoni".

Poslanici su na sednici koja je juče počela raspravljali o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Opozicija je kritikovala vlast što samo nekoliko meseci nakon usvajanja izmena i dopuna zakona ponovo menja te propise. Ministar pravde Nenad Vujić
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